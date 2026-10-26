Далакян повернеться на ринг поєдинком у США

Колишній чемпіон світу WBA у найлегшій ваговій категорії Артем Далакян (22-1, 15 КО) проведе бій проти узбека Джамшидбека Наджмітдінова (21-2, 15 КО).

Про це повідомляє NBAboxing.

Поєдинок відбудеться 30 жовтня на арені Hard Rock Hotel & Casino в Атлантик-Сіті (США). На кону стоятиме чемпіонський титул NBA (National Boxing Association) у першій середній вазі (до 69 кг).

Нагадаємо, свій останній бій Артем провів у січня 2024 року, коли пограв поєдинок обов'язковому претенденту Сеїго Акуї одноголосним рішенням суддів.

Ця невдача стала для нього першою на професійному рингу та коштувала пояса чемпіона WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг), який він утримував з 2018 року.