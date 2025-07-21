Не захотів битися командами у центрі Лондона: син тренера Дюбуа розсипався компліментами на адресу Усика
Син тренера, який працює із Даніелем Дюбуа, несподівано змінив свою риторику на фоні скандальних висловів.
Після першого бою син тренера Даніеля Дюбуа публічно звинуватив Усика у симуляції, через що українець відповів нестандартно – викликав команду суперника на бій 4 на 4 просто в центрі Лондона.
Цього разу бій завершився без зайвих суперечок. Усик нокаутував Дюбуа у п’ятому раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Після цього стався ще один несподіваний момент – уже не конфліктний.
Після бою син Дона Чарльза зупинив Сергія Лапіна, тренера Усика, який не мав бажання спілкуватися після попередніх провокацій. Але британець, навпаки, був налаштований мирно та щиро захоплено.
"Твій хлопець – найкращий з найкращих. Кожного разу, як ми спілкувалися, я ніколи не казав, що він поганий боксер, ніколи не критикував. Він кращий з найкращих, і сьогодні вночі він це продемонстрував. Ви молодці, чудовий був план на бій."
Після цих слів сторони потисли руки та розійшлися по-дружньому.
Нагадаємо, після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.
Раніше колишній промоутер Олександра Усика назвав найкращий варіант наступного суперника для українця, щоб заробити гроші.