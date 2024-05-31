У команді Гарсії назвали причину проваленого допінг-тесту

Команда юристів американського боксера Раяна Гарсії (25-1, 20 KO) вважає, що заборонені речовини потрапили до організму боксера не навмисно, а з харчовими добавками.

Цитує заяву команди бійця BoxingScene.

"Результати випробування зразків двох добавок, заявлених Раяном Гарсією у формах допінг-контролю VADA, підписаних 19 і 20 квітня, дали позитивний результат на остарин. Це підтверджує те, що ми постійно стверджували: Раян став жертвою зараження добавками і ніколи навмисно не використовував будь-які заборонені речовини чи речовини, що підвищують продуктивність.

Будь-які заяви про протилежне, які ставлять під сумнів чесність Раяна як чистого бійця, однозначно помилкові та наклепницькі. Протягом своєї кар'єри Раян добровільно складав численні тести, всі з яких дали негативні результати, що підкреслює його відданість чесній та чистій конкуренції.

Наднизькі рівні остарину, виявлені в пробах, у мільярдних частках грама, а також у зразку його волосся, доводять забруднення харчовими добавками, а не навмисне вживання. Результати нещодавніх випробувань підтверджують це", — йдеться в заяві.