Фото з легендою Реала і мальовничі краєвиди: Ф'юрі відвідав вирішальний матч у Серії А

Несподіваний гість на вирішальному матчі Серії А. Британський супертяж і боксерська суперзірка Тайсон Ф’юрі разом із дружиною прилетів до Італії на приватному літаку, аби на власні очі побачити поєдинок 38-го туру між Комо та Інтером.

Поєдинок завершився перемогою міланського гранда (2:0), але навіть поразка не зіпсувала настрій боксеру.

На трибунах стадіону Комо Тайсон виглядав справжнім фанатом: усміхався, робив селфі з уболівальниками та підтримував місцеву команду.

Окрім футболу, Ф’юрі насолодився й неймовірними краєвидами мальовничого Комо. У сторіс його дружини з'явилися фото з розкішного готелю, прогулянки на яхті та затишної вечері на тлі озера.

Нагадаємо, у паралельному матчі Наполі став чемпіоном Італії, обігравши у вирішальній грі Кальярі із рахунком 2:0.

Неаполь вибухнув емоціями, святкуючи тріумф своєї команди з фаєрами, феєрверками, піснями і багатотисячною армією.