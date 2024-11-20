Після цього бою він зможе відпочивати до кінця життя: Хан назвав ідеального суперника для Джошуа

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-6, 21 КО) був би не проти побачити бій Ентоні Джошуа (25-4, 20 КО) та Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). Він вважає, що такий бій принесе боксерам солідні гонорари.

Його слова цитує DAZN.

"Йому треба почекати на поєдинок проти Ф'юрі. Вони мають відомі імена та могли б влаштувати неймовірний бій. Джошуа феноменально проявив себе в боксі, заробив багато грошей, бився з багатьма суперниками по всьому світу. Він може провести поєдинок з Ф'юрі, заробити величезний гонорар і потім насолоджуватися життям і відпочивати від боксу. Вболівальники поважають його і пам'ятають, як сильного чемпіона", – сказав Хан.

Нагадаємо, що наступний бій Ф'юрі проведе проти Олександра Усика 21 грудня. Джошуа після поразки від Дюбуа ще не знайшов собі суперника.