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Після цього бою він зможе відпочивати до кінця життя: Хан назвав ідеального суперника для Джошуа

Руслан Травкін — 20 листопада 2024, 20:30
Після цього бою він зможе відпочивати до кінця життя: Хан назвав ідеального суперника для Джошуа
Амір Хан
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Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-6, 21 КО) був би не проти побачити бій Ентоні Джошуа (25-4, 20 КО) та Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). Він вважає, що такий бій принесе боксерам солідні гонорари.

Його слова цитує DAZN.

"Йому треба почекати на поєдинок проти Ф'юрі. Вони мають відомі імена та могли б влаштувати неймовірний бій. Джошуа феноменально проявив себе в боксі, заробив багато грошей, бився з багатьма суперниками по всьому світу.

Він може провести поєдинок з Ф'юрі, заробити величезний гонорар і потім насолоджуватися життям і відпочивати від боксу. Вболівальники поважають його і пам'ятають, як сильного чемпіона", – сказав Хан.

Нагадаємо, що наступний бій Ф'юрі проведе проти Олександра Усика 21 грудня. Джошуа після поразки від Дюбуа ще не знайшов собі суперника.

Бокс Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Амір Хан

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