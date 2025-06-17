Кличко: Росія Путіна веде відвертий геноцид

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) відреагував на російські атаки на Київ.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Чи це той світ, в якому ми хочемо жити, незалежно від наших політичних переконань?

Вбивство невинних людей, як це сталося минулої ночі в Києві, є неприпустимим, а Росія Путіна веде відвертий геноцид.

Ми маємо зупинити цю реальність силою та жорсткими наслідками для агресора", – написав Кличко.