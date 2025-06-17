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Кличко: Росія Путіна веде відвертий геноцид

Олександр Булава — 17 червня 2025, 20:24
Кличко: Росія Путіна веде відвертий геноцид
Володимир Кличко
facebook.com/KlitschkoOfficial

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) відреагував на російські атаки на Київ.

Про це боксер розповів в Instagram.

"Чи це той світ, в якому ми хочемо жити, незалежно від наших політичних переконань?

Вбивство невинних людей, як це сталося минулої ночі в Києві, є неприпустимим, а Росія Путіна веде відвертий геноцид.

Ми маємо зупинити цю реальність силою та жорсткими наслідками для агресора", – написав Кличко.

Нагадаємо, у ніч на вівторок 17 червня Росія здійснила черговий масований комбінований удар по Україні. Зранку повідомлялось, що за попередніми даними, у Києві 14 людей загинули та ще понад сотня дістали поранення.

Володимир Кличко

Володимир Кличко

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