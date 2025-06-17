Кличко: Росія Путіна веде відвертий геноцид
Володимир Кличко
facebook.com/KlitschkoOfficial
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) відреагував на російські атаки на Київ.
Про це боксер розповів в Instagram.
"Чи це той світ, в якому ми хочемо жити, незалежно від наших політичних переконань?
Вбивство невинних людей, як це сталося минулої ночі в Києві, є неприпустимим, а Росія Путіна веде відвертий геноцид.
Ми маємо зупинити цю реальність силою та жорсткими наслідками для агресора", – написав Кличко.
Нагадаємо, у ніч на вівторок 17 червня Росія здійснила черговий масований комбінований удар по Україні. Зранку повідомлялось, що за попередніми даними, у Києві 14 людей загинули та ще понад сотня дістали поранення.