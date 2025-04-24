Кличко: Чим більше Трамп думає про мир, тим більше путінська Росія бомбить Україну

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 54 КО) відреагував на російські атаки на Київ та Харків.

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

Боксер вважає, що старань президента США Дональда Трампа для досягнення миру не достатньо та закликав світ посилити тиск на Росію.

"Чим більше президент Трамп говорить про мир, тим більше путінська Росія бомбить Україну. Смертоносні напади минулої ночі на Київ і Харків є середнім пальцем мирних зусиль. Путін руйнує стіл переговорів. Міжнародна спільнота повинна значно посилити тиск", – написав Кличко.

The more President Trump talks about peace, the more putin's russia bombs Ukraine.

Last night's murderous attacks on Kyiv and Kharkiv are a middle finger to peace efforts. putin is destroying the negotiating table.

The international community must step up the pressure… pic.twitter.com/Q4TViIDwtu — Klitschko (@Klitschko) April 24, 2025

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня, за даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, де пошкоджено цілий квартал.

Наразі відомо про 8 загиблих внаслідок російського удару по Святошинському району Києва, також є неідентифікована частина тіла. Загалом постраждали 77 людей, з них з них 26 дорослих і 5 дітей у лікарнях.