Троє українців – у четвірці найкращих боксерів надважкої ваги у XXI столітті від Give me Sport

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко, чинний володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександр Усик, а також перший в історії України чемпіон світу в професійному боксі Віталій Кличко увійшли до четвірки найкращих представників надважкої ваги у XXI столітті за версією Give me Sport.

Відповідний рейтинг опубліковано на сайті видання.

Список очолює Володимир Кличко, який за свою кар'єру виграв 23 поєдинки за титули чемпіона світу. На другому місці розташувався чинний чемпіон світу за версіями WBO, WBC, WBA та IBO Олександр Усик. Віталій Кличко закриває четвірку найкращих.

Третє місце займає Тайсон Ф'юрі, якого Усик здолав у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. П'яте місце посів американський боксер Деонтей Вайлдер. Далі в списку розташувалися Леннокс Льюїс, Ентоні Джошуа, Даніель Дюбуа, Кріс Берд та Джозеф Паркер.

Найкращі боксери надважкої ваги у XXI столітті

Володимир Кличко (Україна, 64−5, 53 KO) Олександр Усик (Україна, 22−0, 14 KO) Тайсон Ф’юрі (Велика Британія 34−1−1, 24 KO) Віталій Кличко (Україна, 45−2, 41 KO) Деонтей Вайлдер (США, 43−4−1, 42 KO) Леннокс Льюїс (США, 41−2−1, 32 KO) Ентоні Джошуа (Велика Британія, 28−4, 25 KO) Даніель Дюбуа (Велика Британія, 22−2, 21 KO) Кріс Берд (США, 41−5−1, 22 KO) Джозеф Паркер (Нова Зеландія, 35−3, 23 KO)

Рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги у XXI столітті.

Нагадаємо, напередодні оновився рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P), який з моменту перемоги над Ф'юрі очолює Олександр Усик.