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Екссуперник Берінчика кинув виклик Шакуру

Олександр Булава — 26 березня 2025, 21:51
Екссуперник Берінчика кинув виклик Шакуру
Getty Images

Чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) готовий вийти в ринг проти володаря титулу WBC Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Danza Project.

"Безумовно, Шакур завжди буде для мене №1 у легкій вазі. Ні, я б не став (битися з Шакуром – прим.). Я точно не збираюся довго перебувати у легкій вазі. Я не хочу битися з ним, тому що просто не хочу.

До мене прикута велика увага. У мене попереду ще багато років. Це тільки початок. Я точно можу піднятися до першої напівсередньої і напівсередньої ваги", – розповів Девіс.

Раніше Кейшон Девіс заявляв, що хоче провести бій з Ламонтою Роучем (25-1-2, 10 КО). Нагадаємо, 15 лютого американець брутально нокаутував українця Дениса Берінчика та завоював титул WBO.

Шакур Стівенсон Кейшон Девіс

Шакур Стівенсон

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