Екссуперник Берінчика кинув виклик Шакуру

Чемпіон з боксу за версією WBO в легкій вазі Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) готовий вийти в ринг проти володаря титулу WBC Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО).

Про це боксер розповів у коментарі Danza Project.

"Безумовно, Шакур завжди буде для мене №1 у легкій вазі. Ні, я б не став (битися з Шакуром – прим.). Я точно не збираюся довго перебувати у легкій вазі. Я не хочу битися з ним, тому що просто не хочу.

До мене прикута велика увага. У мене попереду ще багато років. Це тільки початок. Я точно можу піднятися до першої напівсередньої і напівсередньої ваги", – розповів Девіс.