Чемпіон cвіту за версією WBC похвалив українського боксера

Південноафриканський чемпіон світу за версією WBC у бріджервейті Кевін Лерена (30-3, 14 КО) похвалив українського боксера Сергія Радченка (11-7, 5 КО), проти якого буде проводити захист титулу 1 травня.

Слова Кевіна передає Iol.co.

"Я дуже наполегливо працюю, щоб досягти успіху першого травня. Переді мною складне випробування – Сергій Радченко є хорошим боксером, але я завжди викладаюся на повну під час тренувальних таборів. Я прагну показати видовищний бій.

Я, безумовно, схвильований. Це вперше, коли титул чемпіона світу за версією WBC захищатимуть у Південній Африці, на домашній арені", – заявив Лерена.