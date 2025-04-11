Чемпіон cвіту за версією WBC похвалив українського боксера
Південноафриканський чемпіон світу за версією WBC у бріджервейті Кевін Лерена (30-3, 14 КО) похвалив українського боксера Сергія Радченка (11-7, 5 КО), проти якого буде проводити захист титулу 1 травня.
Слова Кевіна передає Iol.co.
"Я дуже наполегливо працюю, щоб досягти успіху першого травня. Переді мною складне випробування – Сергій Радченко є хорошим боксером, але я завжди викладаюся на повну під час тренувальних таборів. Я прагну показати видовищний бій.
Я, безумовно, схвильований. Це вперше, коли титул чемпіона світу за версією WBC захищатимуть у Південній Африці, на домашній арені", – заявив Лерена.
Радченко за кар'єру програвав іменитим полякам Артуру Шпільці та Кшиштофу Гловацкі, але відправляв їх у нокдауни. Також зазнавав поразки від представника Казахстану Камшибека Кункабаєва, який двічі ставав срібним призером чемпіонату світу серед аматорів.
Нагадаємо, раніше визначилися гонорари Джарона Енніса та Еймантаса Станіоніса.