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Чемпіон cвіту за версією WBC похвалив українського боксера

Руслан Травкін — 11 квітня 2025, 05:04
Чемпіон cвіту за версією WBC похвалив українського боксера
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Південноафриканський чемпіон світу за версією WBC у бріджервейті Кевін Лерена (30-3, 14 КО) похвалив українського боксера Сергія Радченка (11-7, 5 КО), проти якого буде проводити захист титулу 1 травня.

Слова Кевіна передає Iol.co.

"Я дуже наполегливо працюю, щоб досягти успіху першого травня. Переді мною складне випробування – Сергій Радченко є хорошим боксером, але я завжди викладаюся на повну під час тренувальних таборів. Я прагну показати видовищний бій.

Я, безумовно, схвильований. Це вперше, коли титул чемпіона світу за версією WBC захищатимуть у Південній Африці, на домашній арені", – заявив Лерена.

Радченко за кар'єру програвав іменитим полякам Артуру Шпільці та Кшиштофу Гловацкі, але відправляв їх у нокдауни. Також зазнавав поразки від представника Казахстану Камшибека Кункабаєва, який двічі ставав срібним призером чемпіонату світу серед аматорів.

Нагадаємо, раніше визначилися гонорари Джарона Енніса та Еймантаса Станіоніса

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