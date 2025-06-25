Думаю, він навіть трохи кращий: Канело порівняв Кроуфорда з легендою боксу

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес порівняв свого майбутнього суперника, володаря титулу WBA в першій середній вазі Теренса Кроуфорда та легендарного Флойда Мейвезера.

Слова Канело публікує FightHype.

"Думаю, що Кроуфорд навіть трохи кращий за Мейвезера. Але не забувайте, що і ця версія Канело набагато досвідченіша за ту версію. Вважаю, що це абсолютно різні бої. Не хочу порівнювати бій із Кроуфордом із якимось іншим боєм. Адже цей бій – один із найкращих в історії боксу." – сказав Альварес.

Канело боксував проти Флойда Мейвезера 14 вересня 2013 року. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а судді віддали перемогу легендарному американцю. Це була перша поразка Альвареса на профірингу.

Бій Кроуфорд – Канело відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Раніше боксери провели битву поглядів, яка завершилася штовханиною.