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Думаю, він навіть трохи кращий: Канело порівняв Кроуфорда з легендою боксу

Андрій Мошкун — 25 червня 2025, 15:07
Думаю, він навіть трохи кращий: Канело порівняв Кроуфорда з легендою боксу
Сауль Альварес та Теренс Кроуфорд
ringmagazine.com

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес порівняв свого майбутнього суперника, володаря титулу WBA в першій середній вазі Теренса Кроуфорда та легендарного Флойда Мейвезера.

Слова Канело публікує FightHype.

"Думаю, що Кроуфорд навіть трохи кращий за Мейвезера. Але не забувайте, що і ця версія Канело набагато досвідченіша за ту версію. Вважаю, що це абсолютно різні бої. Не хочу порівнювати бій із Кроуфордом із якимось іншим боєм. Адже цей бій – один із найкращих в історії боксу." – сказав Альварес.

Канело боксував проти Флойда Мейвезера 14 вересня 2013 року. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а судді віддали перемогу легендарному американцю. Це була перша поразка Альвареса на профірингу.

Бій Кроуфорд – Канело відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Раніше боксери провели битву поглядів, яка завершилася штовханиною.

Сауль Канело Альварес Професійний бокс Флойд Мейвезер Теренс Кроуфорд

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