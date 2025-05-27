Абсолютний чемпіон світу не вважає Усика лідером рейтингу P4P

Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (29-0, 26 КО) зізнався, що вважає себе лідером рейтингу P4P (рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії).

Про це він сказав у коментарі для The Ring.

" Я вважаю, що я номер один", – заявив Іноуе.

Зазначимо, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) є лідером P4P і за версією ESPN, і за версією журналу The Ring.

Нагадаємо, колишній суперник Наої Ноніто Донейр вважає, що Усик досяг більш значних успіхів, ніж зірковий японець.