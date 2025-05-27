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Абсолютний чемпіон світу не вважає Усика лідером рейтингу P4P

Руслан Травкін — 27 травня 2025, 17:10
Абсолютний чемпіон світу не вважає Усика лідером рейтингу P4P
Наоя Іноуе
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Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (29-0, 26 КО) зізнався, що вважає себе лідером рейтингу P4P (рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії).

Про це він сказав у коментарі для The Ring.

"Я вважаю, що я номер один", – заявив Іноуе.

Зазначимо, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) є лідером P4P і за версією ESPN, і за версією журналу The Ring.

Нагадаємо, колишній суперник Наої Ноніто Донейр вважає, що Усик досяг більш значних успіхів, ніж зірковий японець. 

Бокс Олександр Усик Наоя Іноуе

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