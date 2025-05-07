Ексчемпіон світу: Усик в історичному контексті краще, ніж Іноуе

Легендарний філіппінський боксер Ноніто Донейр (42-8, 28 КО) вважає, що Олександр Усик та Теренс Кроуфорд заслуговують буди вище за Наою Іноуе в рейтингу pound-for-pound (рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії), оскільки мали серйозніший рівень опозиції.

Про це Ноніто сказав у коментарі для BoxingScene.

"Я завжди ставив Іноуе позаду Кроуфорда та Усика, тому що рівень його опозиції просто не такий, як у них.

Він мав Фултона, наприклад, зі мною бився. Ми хороші бійці. Але це не одне й те саме з тим, що зробив Усик, коли він підкорив крузервейт, перемігши кращих, піднявся вище і зробив те саме в хевівейті.

Іноуе виразно серед кращих, але я не думаю, що він перевершує Усіка і Кроуфорда, враховуючи їхнє резюме", – заявив Ноніто.