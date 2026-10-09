Кут претендента викинув рушник: Іглесіас провів перший успішний захист пояса IBF

Ослейс Іглесіас (16-0, 15 КО) провів успішний дебютний захист чемпіонського титулу IBF у другій середній вазі.

28-річний кубинець достроково здолав боксера з Данії Олівера Зарена (19-1-1, 8 КО). Поєдинок завершився в сьомому раунді.

З самого початку бою Іглесіас захопив ініціативу, працюючи першим номером та нав'язуючи високий темп. Претендент намагався маневрувати та моментами гостро контратакував, проте чемпіон поступово розбивав захист данця потужними комбінаціями.

В шостому раунді Іглесіас двічі відправляв суперника в нокдаун. На екваторі сьомої трихвилинки кут Зарена викинув рушник.

Зазначимо, що кубинець завоював титул чемпіона IBF у другій середній вазі 9 квітня, коли достроково переміг у восьмому раунді росіянина Павла Силягіна. У 2024-му саме Ослейс завдав першої в кар'єрі поразки українцю Петру Іванову.