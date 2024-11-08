Нокаутом у 5 раунді: українець Іванов зазнав першої поразки на професійному рівні
Петро Іванов (праворуч)
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Український боксер другої середньої ваги Петро Іванов (18-1-2, 13 КО) зазнав першої поразки на профі-ринзі.
Він технічним нокаутом у 5 раунді програв кубинцю Ослейсу Іглесіасу (13-0, 12 КО), який є чемпіоном світу за версією IBO.
Бій проходив у канадському місті Монреаль. З першого раунду Іглесіас виглядав краще, а потім поступово збільшував перевагу.
На початку 5 раунду Петро пропустив "двійку". Після відрахунку він піднявся, але рефері вирішив зупинити бій.
Бокс – бій за звання чемпіона світу за версією IBO (друга середня вага)
Ослейс Іглесіас – Петро Іванов ТKO 5
Відео нокауту:
Для 28-річного Іванова це був перший бій у 2024 році. Востаннє до сьогодні він виходив на ринг у жовтні минулого року, коли переміг колумбійця Хуана Боаду.