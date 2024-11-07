Непереможний український боксер виявився важчим за кубинського чемпіона світу напередодні бою за титул

Український боксер другої середньої ваги Петро Іванов (18-0-2, 13 КО) та його суперник кубинець Ослейс Іглесіас (12-0, 11 КО) Іглесіас провели процедуру зважування.

Про це інформує журналіст Карлос Лінарес у соцмережі "Х" (Twitter).

Вага українця склала 75,8 кг. Кубинець виявився трішки легшим – 75,7 кг.

Бій відбудеться в ніч на 8 листопада в канадському місті Монреаль. На кону протистояння стоятиме пояс чемпіона світу за версією IBO, яким наразі володіє кубинець.

Для 28-річного Іванова це буде перший бій у 2024 році. Востаннє він виходив на ринг у жовтні минулого року, коли переміг колумбійця Хуана Боаду.

Водночас для Іглесіаса це буде четвертий поєдинок у році. Він виграв 12 боїв – 11 з них нокаутом.