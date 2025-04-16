IBF зобов’яже Дюбуа провести обов'язковий захист титулу проти Чісори

Міжнародна боксерська федерація (IBF) 22 квітня офіційно санкціонує бій між володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) та британцем Дереком Чісорою (36-13, 23 КО).

Про це повідомляє The Ring з посиланням на коментар в IBF.

"Ми наказали Санчесу та Хрговичу розпочати переговори щодо першої позиції у рейтингу. Ми плануємо повідомити Дюбуа та Чісору про переговори щодо обов’язкового захисту титулу 22 квітня. Часу на проведення відбіркового бою недостатньо, оскільки обов’язковий захист титулу Дюбуа має відбутися до 21 червня", - йдеться в повідомленні.

При цьому в IBF зазначили, що якщо Дюбуа схоче провести бій за об'єднання титулів у надважкій вазі з Олександром Усиком, то такий поєдинок буде пріоритетним перед боєм з Чісорою.

Нагадаємо, нещодавно Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.

Напередодні повідомлялося, що Дюбуа та Усик завершують угоду про бій, який повинний відбутися 12 липня на Вемблі.