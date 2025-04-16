Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

IBF зобов’яже Дюбуа провести обов'язковий захист титулу проти Чісори

Олександр Булава — 16 квітня 2025, 23:59
IBF зобов’яже Дюбуа провести обов'язковий захист титулу проти Чісори
Даніель Дюбуа
Getty images

Міжнародна боксерська федерація (IBF) 22 квітня офіційно санкціонує бій між володарем титулу IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) та британцем Дереком Чісорою (36-13, 23 КО).

Про це повідомляє The Ring з посиланням на коментар в IBF.

"Ми наказали Санчесу та Хрговичу розпочати переговори щодо першої позиції у рейтингу. Ми плануємо повідомити Дюбуа та Чісору про переговори щодо обов’язкового захисту титулу 22 квітня.

Часу на проведення відбіркового бою недостатньо, оскільки обов’язковий захист титулу Дюбуа має відбутися до 21 червня", - йдеться в повідомленні.

При цьому в IBF зазначили, що якщо Дюбуа схоче провести бій за об'єднання титулів у надважкій вазі з Олександром Усиком, то такий поєдинок буде пріоритетним перед боєм з Чісорою.

Нагадаємо, нещодавно Чісора переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів. Дюбуа востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.

Напередодні повідомлялося, що Дюбуа та Усик завершують угоду про бій, який повинний відбутися 12 липня на Вемблі.

IBF Олександр Усик Дерек Чісора Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа

Хргович та Санчес можуть провести бій за статус обов'язкового претендента на титул IBF
Стало відомо, хто буде транслювати чемпіонський бій Радченка в Україні
У WBO пояснили рішення дозволити Усику та Дюбуа провести бій за всі титули
Український ексчемпіон світу: Дюбуа став краще, але Усик все одно переможе
Даніель виграє ударом, який ні в кого не викличе запитань: тренер Дюбуа назвав сценарій реваншу з Усиком

Останні новини