Маркес: для мене Наоя Іноуе на першому місці рейтингу P4P

Колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Хуан Мануель Маркес (56-6 -2, 40 КО) назвав свій топ боксерів у рейтингу P4P.

Його слова передає Fight Hub TV.

"Я думаю, що Кроуфорд чудовий боєць прямо зараз. Але для мене японець Іноуе — номер один в рейтингу P4P, Теренс Кроуфорд — номер два, а Олександр Усик — номер три. Це на мою думку", — сказав Хуан.

Зазначимо, рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Раніше стало відомо, що Олександр Усик досі очолює рейтинги P4P — від The Ring та від ESPN.