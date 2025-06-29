Карма чи випадковість: російського боксера ледь не вбило струмом після перемоги у поєдинку
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У Таїланді на дивному боксерському шоу, яке проводиться під брендом Weed Boxing, стався інцидент, який шокував глядачів і користувачів соцмереж.
29-річний російський боєць Іван Паршіков, колишній учасник ONE Championship, щойно здобув перемогу, як отримав удар струмом просто під час святкування.
Паршіков здолав суперника, і, охоплений емоціями, виліз на канати рингу, який був оточений водою. У цей момент він доторкнувся до лампи біля рингу, і миттєво був вражений струмом.
Тіло боксера стиснуло судомами, і він впав на канвас. Паршіков швидко прийшов до тями й таки виконав свій запланований стрибок у басейн.
Раніше повідомлялося, що непереможного російського боскера вбили на вокзалі у Берліні.