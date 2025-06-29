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Карма чи випадковість: російського боксера ледь не вбило струмом після перемоги у поєдинку

Богдан Войченко — 29 червня 2025, 00:00
Скріншот
Карма чи випадковість: російського боксера ледь не вбило струмом після перемоги у поєдинку

У Таїланді на дивному боксерському шоу, яке проводиться під брендом Weed Boxing, стався інцидент, який шокував глядачів і користувачів соцмереж.

29-річний російський боєць Іван Паршіков, колишній учасник ONE Championship, щойно здобув перемогу, як отримав удар струмом просто під час святкування.

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Паршіков здолав суперника, і, охоплений емоціями, виліз на канати рингу, який був оточений водою. У цей момент він доторкнувся до лампи біля рингу, і миттєво був вражений струмом.

Тіло боксера стиснуло судомами, і він впав на канвас. Паршіков швидко прийшов до тями й таки виконав свій запланований стрибок у басейн.

Раніше повідомлялося, що непереможного російського боскера вбили на вокзалі у Берліні.

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