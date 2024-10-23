Холіфілд пояснив, чому йому було б важко перемогти Усика

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд заявив, що у свій прайм йому було б важко перемогти Олександра Усика (22-0, 14 КО), оскільки українець схожий на нього стилем бою.

Його слова цитує Boxing Social.

"Усик – такий боксер як і я, і мені, напевно, було б важко у бою з ним, тому що я дуже добре справлявся з хлопцями, які були забіяками, агресивними. Я справлявся з дуже агресивними бійцями дуже добре. Якщо ви коли-небудь захочете знайти хлопця, який створить вам проблеми, то знайдіть когось, схожого на себе", – сказав Холіфілд.

Нагадаємо, невдовзі, а саме 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Напередодні український боксер поділився деталями підготовки та розповів, що долучає психологів та науковців до тренувального табору.