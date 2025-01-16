Тренер року за версією The Ring відреагував на відхід Ф'юрі на пенсію

Роберт Гарсія, який отримав перемогу в номінації "Тренер року" від The Ring Awards 2024, пояснив мотивацію Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) піти з боксу. Фахівець вважає, що британець просто хоче "виторгувати" більше грошей.

Про це Гарсія сказав у коментарі для Seconds Out.

"Я вважаю, що нам все ще необхідно подивитися один бій, який ми ще не бачили, і який всі хочуть побачити. Це його бій проти Ентоні Джошуа. Я вважаю, що це все ще величезна подія в Англії, і цей бій заповнить там будь-який стадіон. Тож я не думаю, що він завершив кар'єру. Він швидше хоче трохи більше грошей, каже, що він зав'язав, і якщо ви не збільшите мені гонорар, то я й не вийду. Я впевнений, що він у будь-якому разі дійде до суми близько 100 млн доларів. Я просто думаю, що для фанів, для натовпу, для тих, хто стежить за боксом – вони повірять у його завершення кар'єри, а потім він відновить кар'єру і поб'ється з Ентоні Джошуа. Це також гарна історія", – сказав Ф'юрі.





Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Нагадаємо, що минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.