Хейні подасть позов в суд на Гарсію

Чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC Девін Хейні (31-1, 15 КО) подасть позов в суд на Раяна Гарсію (25-1-0, 20 KO).

Про це боксер повідомив у коментарі TitleSportsNet.

Хейні вважає, що заробив би більше за наступний бій, якби не ситуація з поєдинком проти Раяна.

"Мої адвокати зроблять усе можливе, щоб довести це в суді проти Раяна. Ми подамо до суду, бо це вплинуло на мене – не лише фінансово, а й морально", — сказав Хейні.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Хейні програв Раяну Гарсії у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов до переможця, оскільки перед боєм Раян не вклався в ліміт ваги, а згодом у нього виявили заборонені речовини. У підсумку Гарсію на рік відсторонили від боксу.