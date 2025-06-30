Хейні проведе бій з Норманом у Саудівській Аравії

Володар титулу WBO у напівсередній вазі американець Браян Норман (28-0, 22 КО) та колишній абсолютний чемпіон світу його співвітчизник Девін Хейні (31-0, 15 КО) проведуть бій у листопаді цього року.

Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

"У листопаді в Ер-Ріяді Браян Норман-молодший захищатиме титул чемпіона у напівсередній вазі в бою проти Девіна Хейні на шоу в рамках Riyadh Season. Очікуються й інші гучні сюрпризи на цьому вечорі боксу", – розповів Туркі.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Норман видовищним нокаутом переміг Дзіна Сасакі. Цей поєдинок завершився для японського боксера частковою втратою пам'яті та госпіталізацією.

Хейні у травні на Таймс-Сквер у Нью-Йорку закрив поразку від Раяна Гарсії у нудному поєдинку з Хосе Раміресом.