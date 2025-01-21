Бив сильніше, ніж Кличко: Хей назвав найкращого ударника хевівейту

Британець Девід Хей (28-4, 26 КО), який був чемпіоном і в крузервейті, і в хевівейті, вважає, що американець Деонтей Вайлдер має найкращий удар серед представників суперважкої ваги.

Про колишній боксер зізнався для Seconds Out.

"Я справді вважаю, що Вайлдер найсильніший ударник серед всіх супертяжів. Звучить як перебільшення, але я отримував удари від Вайлдера в спарингах, і це було сильніше, ніж бив мене Володимир Кличко.

Одного разу Вайлдер влучив мені по маківці голови, я був у захисній масці, це навіть не було чисте влучання, удар промайнув, але я його відчув", – сказав Хей.