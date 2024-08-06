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Можливо, в грудні станеться щось цікаве: Гвоздик заінтригував заявою про свій майбутній бій

Ігор Чернявський — 6 серпня, 21:30
Можливо, в грудні станеться щось цікаве: Гвоздик заінтригував заявою про свій майбутній бій

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) натякнув, що наприкінці цього року на нього чекає великий бій.

Про це він розповів у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Я готуюся боксувати 14 вересня в андеркарті бою Канело. Я не очікую, що це буде топовий суперник, скоріше – такий собі легкий поєдинок-повернення, щоб повернутися у свою стихію.

Також ми працюємо над великим боєм, але поки не буду розкривати імен. Можливо, в грудні станеться щось цікаве. Поки нічого говорити не буду, бо перемовини ще на початковій стадії. Зараз я фокусуюся на 14 вересня", – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що у червні Гвоздик програв Давіду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

Бокс Олександр Гвоздик

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