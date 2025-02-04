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Гвоздик опинився у десятці рейтингу від The Ring

Микола Дендак — 4 лютого 2025, 23:21
Гвоздик опинився у десятці рейтингу від The Ring
Олександр Гвоздик
Getty images

Колишній чемпіон Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) опинився у десятці найкращих боксерів у напівважкій вазі.

Відповідний рейтинг склав журнал The Ring.

Українець посів 7-му позицію в топі, який очолює російський боксер Дмітрій Бівол. Всіма поясами в категорії володіє ще один росіянин Артур Бетербієв.Невдовзі вони змагатимуться за звання абсолюта.

Рейтинг The Ring у напівважкій вазі

  1. Дмітрій Бівол;
  2. Давід Бенавідес;
  3. Джошуа Буатсі;
  4. Ентоні Ярд;
  5. Альберт Рамірес;
  6. Каллум Сміт;
  7. Олександр Гвоздик;
  8. Давід Моррель;
  9. Віллі Гатчінсон;
  10. Імам Хатаєв.

Нагадаємо, востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.

The Ring Олександр Гвоздик Артур Бетербієв Дмитро Бівол

Олександр Гвоздик

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