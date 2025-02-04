Гвоздик опинився у десятці рейтингу від The Ring

Колишній чемпіон Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) опинився у десятці найкращих боксерів у напівважкій вазі.

Відповідний рейтинг склав журнал The Ring.

Українець посів 7-му позицію в топі, який очолює російський боксер Дмітрій Бівол. Всіма поясами в категорії володіє ще один росіянин Артур Бетербієв.Невдовзі вони змагатимуться за звання абсолюта.

Рейтинг The Ring у напівважкій вазі

Дмітрій Бівол; Давід Бенавідес; Джошуа Буатсі; Ентоні Ярд; Альберт Рамірес; Каллум Сміт; Олександр Гвоздик; Давід Моррель; Віллі Гатчінсон; Імам Хатаєв.

Нагадаємо, востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.

Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.