Гвоздик опинився у десятці рейтингу від The Ring
Олександр Гвоздик
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Колишній чемпіон Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) опинився у десятці найкращих боксерів у напівважкій вазі.
Відповідний рейтинг склав журнал The Ring.
Українець посів 7-му позицію в топі, який очолює російський боксер Дмітрій Бівол. Всіма поясами в категорії володіє ще один росіянин Артур Бетербієв.Невдовзі вони змагатимуться за звання абсолюта.
Рейтинг The Ring у напівважкій вазі
- Дмітрій Бівол;
- Давід Бенавідес;
- Джошуа Буатсі;
- Ентоні Ярд;
- Альберт Рамірес;
- Каллум Сміт;
- Олександр Гвоздик;
- Давід Моррель;
- Віллі Гатчінсон;
- Імам Хатаєв.
Нагадаємо, востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом.
Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.