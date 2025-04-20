Гвоздик прокоментував перемогу над Голлавеєм

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) прокоментував свою перемогу над американцем Ентоні Голлавеєм.

Відповідний пост український боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Справу зроблено! Трохи відпочинку – та знову до роботи", – написав Гвоздик після бою.

Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 квітня в американському Оушенсайді (штат Каліфорнія) Гвоздик достроково переміг Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО). У третьому раунді український спортсмен двічі відправляв суперника в нокдаун, після останнього рефері ухвалив рішення зупинити бій.

Для 38-річного українця це був перший бій з червня 2024 року, коли він зазнав поразки від американця Давіда Бенавідеса.