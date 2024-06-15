Гвоздик: Я вдарю Бенавідеса і не отримаю відповіді

Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик (20-1, 15 КО) впевнений у своїх силах перед поєдинком проти Давіда Бенавідеса (28-0, 24 КО).

Цитує українського боксера BoxingScene.

"Цей бій виник нізвідки. Я ніколи не очікував, що буду битися з ним. Тоді раптово мені надали такий варіант, який я відразу ж прийняв. Того ж вечора я підписав контракт.

Мені все одно, якщо Бенавідес битиметься з Канело. Це його план, але в мене є свої плани.

Андердог у букмекерів? Ну, вони впевнені. Це добре. Вони, мабуть, знають, на що він здатний. І я знаю, на що я здатний. Побачимо, що буде... Я вдарю його і не отримаю відповіді.

Це була помилка думка, що я пішов на пенсію через серйозні травми. Я підтримував себе у формі, знаючи, що одного дня повернуся. Насолоджувався цим етапом своєї кар'єри.

Я просто дуже щасливий, що у свої 37 років відчуваю себе молодим і в найкращій формі", — сказав Гвоздик.