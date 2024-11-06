Чемпіон світу в крузервейті викликав Усика на бій

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBA Гільберто Рамірес (46-1, 30 КО) озвучив своє бажання битися з володарем поясів WBC, WBA, WBO і IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0-0, 14 KO), якщо той повернеться до крузервейту у 2025 році.

Рамірес, перемігши давнього чемпіона Арсена Гуламіряна, продемонстрував серйозний рівень та впевненість у своїх силах. В інтерв’ю Boxing News 24/7 він прокоментував свої амбіції щодо Усика:

"Мені хотілося б зустрітися з Усиком. Він легенда крузервейту, і бій з ним став би вершиною моєї кар'єри".

Рамірес зараз готується до поєдинку за об'єднання титулів із чемпіоном WBO Крісом Біллемом-Смітом, який відбудеться 16 листопада в Саудівській Аравії.

Усик уже неодноразово заявляв, що хоче залишитися у надважкій вазі для великих боїв. Якщо Рамірес прагне зустрічі, йому доведеться збільшити вагу, щоб вийти на бій з Усиком у надважкій категорії.