Гвоздик обрав суперника для Усика

Колишній чемпіон Олександр Гвоздик вважає, що в колекції перемог абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика не вистачає бою проти Деонтея Валдера.

Про це він розповів в інтерв'ю Однією лівою.

"З ким цікаво побачити Усика? А я не знаю, він уже всіх побив. Усі надважковаговики, які… Ф’юрі був останнім з них. Можливо, Вайлдер. Але мені здається, що це вже просто ще одне ім’я до колекції, яке дуже велике у професійному боксі. Можливо, тоді Вайлдер.

А так я навіть не знаю. Мені здається, що Сашко вже все довів, побив усіх найсильніших надважковаговиків - і великих, і маленьких. Що ще потрібно", - сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Наразі Британська комісія з питань боксу відсторонила українця від боїв.