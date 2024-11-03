Гірн: Джошуа може влітку провести реванш з Дюбуа

Британський промоутер Едді Гірн вважає, що його клієнт Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) не готовий до негайного реваншу проти чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Цитує промоутера Sky Sports.

За словами Гірна, Джошуа попри поразку від Дюбуа продовжує залишатися зіркою суперважкої ваги.

"Як це не розчаровує деяких людей у боксу, Ей Джей, мабуть, все ще залишається найбільшою зіркою у важкій вазі, оскільки щойно програв. Така реальність ситуації. З ним все буде добре. Він може вступити в будь-який бій", – заявив Гірн.

Промоутер заявив, що Ентоні хоче провести реванш з Дюбуа, проте не буде поспішати з цим поєдинком.

"Особисто він хоче битися з Даніелем Дюбуа. Можливо, ми б’ємося з ним влітку, а може, побачимо, що станеться 21 грудня [коли Тайсон Ф’юрі проведе реванш проти Олександра Усика]", – сказав Гірн.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.