Це буде складний бій: Гірн застеріг Усика від поєдинку з Дюбуа
Промоутер Едді Гірн вважає, що чемпіон світу за версіями WBC, IBO, WBA та WBO Олександр Усик зіткнеться зі труднощами у другому поєдинку проти Даніеля Дюбуа.
Цитує промоутера DAZN.
"Мене б не здивувало, якби бій Усик – Дюбуа відбувся на Вемблі. Це природний поєдинок для Queensberry.
Я казав, що, на мою думку, Усику варто піти на пенсію, не тому, що він здає позиції, а тому, що він уже зробив абсолютно все і був просто неймовірним.
Але бій із Дюбуа – це можливість для нього вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
Він уже перемагав Дюбуа, але це буде дуже складний бій, особливо враховуючи форму Даніела та його імпульс. Дюбуа стане серйозним випробуванням, і якщо цей поєдинок відбудеться, це буде чудово", – розповів Гірн.
Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.
Даніель востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.