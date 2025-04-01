Це буде складний бій: Гірн застеріг Усика від поєдинку з Дюбуа

Промоутер Едді Гірн вважає, що чемпіон світу за версіями WBC, IBO, WBA та WBO Олександр Усик зіткнеться зі труднощами у другому поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Цитує промоутера DAZN.

"Мене б не здивувало, якби бій Усик – Дюбуа відбувся на Вемблі. Це природний поєдинок для Queensberry.

Я казав, що, на мою думку, Усику варто піти на пенсію, не тому, що він здає позиції, а тому, що він уже зробив абсолютно все і був просто неймовірним.

Але бій із Дюбуа – це можливість для нього вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Він уже перемагав Дюбуа, але це буде дуже складний бій, особливо враховуючи форму Даніела та його імпульс. Дюбуа стане серйозним випробуванням, і якщо цей поєдинок відбудеться, це буде чудово", – розповів Гірн.