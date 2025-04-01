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Це буде складний бій: Гірн застеріг Усика від поєдинку з Дюбуа

Олександр Булава — 1 квітня 2025, 17:04
Це буде складний бій: Гірн застеріг Усика від поєдинку з Дюбуа
Едді Хірн
DAZN

Промоутер Едді Гірн вважає, що чемпіон світу за версіями WBC, IBO, WBA та WBO Олександр Усик зіткнеться зі труднощами у другому поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Цитує промоутера DAZN.

"Мене б не здивувало, якби бій Усик – Дюбуа відбувся на Вемблі. Це природний поєдинок для Queensberry.

Я казав, що, на мою думку, Усику варто піти на пенсію, не тому, що він здає позиції, а тому, що він уже зробив абсолютно все і був просто неймовірним.

Але бій із Дюбуа – це можливість для нього вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Він уже перемагав Дюбуа, але це буде дуже складний бій, особливо враховуючи форму Даніела та його імпульс. Дюбуа стане серйозним випробуванням, і якщо цей поєдинок відбудеться, це буде чудово", – розповів Гірн.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Даніель востаннє виходив на ринг у вересні, коли нокаутував Ентоні Джошуа.

Едді Гірн Олександр Усик Даніель Дюбуа

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