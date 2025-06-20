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Він залишився небезпечним: Гірн – про потенційний бій Джошуа з ексчемпіоном світу

Олександр Булава — 20 червня 2025, 19:27
Він залишився небезпечним: Гірн – про потенційний бій Джошуа з ексчемпіоном світу
Ентоні Джошуа
Getty Images

Промоутер Едді Гірн, який представляє ексчемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), оцінив можливий бій свого клієнта проти колишнього чемпіона Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО).

Цитує промоутера Boxing News 24/7

"Не бачу причин, чому ні. Ми б прийняли цей бій у жовтні, листопаді чи грудні. Мене нещодавно запитали, чи залишився Вайлдер небезпечним опонентом. І я відповів: "Та вони всі небезпечні".

Ми хочемо битися з Ф’юрі. План такий: бій у жовтні, листопаді або грудні, а потім — два бої проти Тайсона. Або принаймні один. І я не бачу, щоб цей бій не відбувся. Головне, щоб Ентоні успішно повернувся наприкінці року", – розповів Гірн.

Нагадаємо, свій наступний бій Деонтей проведе 27 червня проти 37-річного американця Тіррелла Герндона (24-5, 15 КО).

Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

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Едді Гірн

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