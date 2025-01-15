Гірн назвав потенційного суперника Джошуа

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), хоче, щоб його клієнт отримав шанс битися з переможцем бою між чемпіоном IBF у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) і володарем тимчасового титулу WBO Джозефом Паркером (35-3, 23 KO).

Цитує Гірна Sky Sports.

"Якщо це не Ф'юрі, то просто чемпіонат світу у надважкій вазі. Це може бути переможець бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.

Ей Джей збирається битися знову, незалежно від того, з ким він буде битися. Я думаю, що він погано сприйняв поразку, і це добре. Ніколи не слід сприймати поразку добре. Але особливо за останні пару тижнів, він повернувся. Він готовий розпочати тренувальний табір.

В центрі уваги завжди був Тайсон Ф’юрі та реванш з Дюбуа. Я не дуже впевнений, що Даніель переможе Джозефа Паркера. У нас є переможець цього бою або хтось інший.

Насправді на цьому етапі кар'єри він хоче найбільших боїв і хоче спробувати стати триразовим чемпіоном світу у важкій вазі", – розповів Гірн.