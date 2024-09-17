Гірн назвав найкращого надважковаговика у світі

Британський промоутер Едді Гірн ввжає, що його клієнт Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) є найкращим надважковаговиком у світі.

Цитує промоутера Boxing News 24.

"Коли ви переглядаєте всі ці бої та бій з Володимиром Кличком, я ледь не сміюся над тим, як далеко він зайшов.

Зараз він у 100 разів кращий боєць, ніж був тоді. Робота ніг, захист, досвід, знання, все.Тоді це було просто чисте серце, грубість і груба сила. Тепер у нього є всі якості. Найкращий важковаговик у світі, і ми доведемо це в суботу ввечері", – сказав Гірн.