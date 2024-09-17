Гірн назвав найкращого надважковаговика у світі
Британський промоутер Едді Гірн ввжає, що його клієнт Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) є найкращим надважковаговиком у світі.
Цитує промоутера Boxing News 24.
"Коли ви переглядаєте всі ці бої та бій з Володимиром Кличком, я ледь не сміюся над тим, як далеко він зайшов.
Зараз він у 100 разів кращий боєць, ніж був тоді. Робота ніг, захист, досвід, знання, все.Тоді це було просто чисте серце, грубість і груба сила. Тепер у нього є всі якості. Найкращий важковаговик у світі, і ми доведемо це в суботу ввечері", – сказав Гірн.
Нагадаємо, 21 вересня на стадіоні "Вемблі" відбудеться бій Джошуа з Даніелем Дюбуа. Напередодні боксери провели першу дуель поглядів.
Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.