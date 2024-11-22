Гірн назвав наступного суперника Шакура
Промоутер Едді Гірн заявив, що чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) наступний бій може провести проти Вільяма Сепеди (32-0, 27 КО).
Про це промоутер розповів у коментарі Matchroom Boxing.
"Ми домовилися з Туркі Аль аш-Шейхом, що Шакур повинен битися з Сепедою. Це буде чудовий бій.
Говорять, що Сепеда недопрацював проти Тевіна Фармера.
Тевін дуже хитрий боєць. Це допоможе йому підготуватися до бою з Шакуром Стівенсоном, але при всій повазі до Тевіна, Шакур зараз перебуває на іншому рівні.
Якщо Оскар Де Ла Хойя виконає свою частину угоди та змусить Сепеду битися з ним, тоді ви побачите, як один з найкращих боксерів нашого покоління, чемпіон світу в трьох вагових категоріях, 27-річний Шакур Стівенсон покаже майстер-клас Сепеді. Це буде щось дуже особливе", – розповів Гірн
Напередодні Сепеда переміг Фармера роздільним рішенням суддів у поєдинку за вакантний титулу чемпіона WBC у легкій вазі.
Останню зустріч Стівенсон провів у липні, в якій здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над німцем Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО).