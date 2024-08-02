Гірн анонсував майбутні бої Джошуа

Голова Matchroom Boxing Едді Гірн вважає, що колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО), після бою проти Даніеля Дюбуа (21-2, 20 КО), може провести ще два поєдинки.

Цитує Гірна Boxing News 24.

"Основний план полягає в тому, щоб перемогти Даніеля Дюбуа 21 вересня, а потім битися за титул абсолютного чемпіона проти переможця поєдинку Усик-Ф’юрі Частина мене хотіла б побачити, як Ей Джей переміг Даніеля Дюбуа, а потім двічі бився з переможцем Усик-Ф’юрі. Це було б неймовірно", — сказав Гірн.

Поєдинок між британцями відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Нагадаємо, Даніель на вечорі боксу в Саудівській Аравії достроково переміг Філіпа Хрговича. Рефері вимушений був зупинити двобій у восьмому раунді.

Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.

Раніше Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.