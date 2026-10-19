Фундора захистив титул чемпіона WBC, нокаутувавши Хадрібая

Себастьян Фундора захистив титул чемпіона WBC у першій середній вазі, нокаутувавши албанського претендента Ермала Хадрібая.

Бій тривав усі 12 раундів і завершився на останній секунді нокаутом від чинного чемпіона.

Поєдинок на арені "The Cosmopolitan" розпочинався неквапливо, аж допомги у третьому раунді рефері не покарав Хадрібая зняттям очка за порушення правил чесного поєдинку.

У другій половині бою Фундора методично працював по корпусу албанця, тоді як претендент частіше брав паузи у своїх атаках. Все завершилось за секунду до гонгу, коли чемпіон відправив на канвас Хадрібая серією бокових ударів.

Себастьян Фундора – Ермал Хадрібай ТКО 12

Зазначимо, що чемпіоном WBC в категорії до 70 кг Себастьян Фундора став у 2024 році, коли переміг Тіма Цзю.

У березні 2026 року американець вперше захистив свій титул, здолавши нокаутом Кіта Турмана.

Для Хідрібая ця поразка стала першою в кар'єрі – до цього на його рахунку було 22 перемоги та одна нічия.

Напередодні в Лондоні завершився інший гучний бій, в якому Даніель Дюбуа швидко нокаутував Фабіо Вордлі.