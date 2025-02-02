Фултон став новим чемпіоном WBC у напівлегкій вазі

У ніч з 1 на 2 лютого відбувся чемпіонський бій у напівлегкій вазі за версією WBC між Брендоном Фігероа (25-1-1) та Стівеном Фултоном (22-1).

Як і у 2021 році, перемогу здобув Фултон одноголосним рішенням арбітрів.

Фігероа вирішив діяти у поєдинку другим номером, повністю віддавши ініціативу супернику. Окрім того, американець регулярно вступав у клінчі, щоб збити темп Фултона.

Рефері повністю віддали перемогу Стівену - 116-112, 116-112 та 117-111.

Зазначимо, що це був перший захист титулу в кар'єрі Фігероа.

Раніше Наоя Іноуе переміг Кіма та став абсолютним чемпіоном світу у другій легшій вазі.