Провалив зважування: бій Фултона проти Вілсона скасовано

Поєдинок між ексчемпіоном світу Стівеном Фултоном (23-2, 8 КО) та австралійцем Ліамом Вілсоном (18-3, 10 КО) не відбудеться. Бій було скасовано після того, як американський боксер провалив офіційне зважування.

Про це повідомляє ESPN.

Під час процедури у п'ятницю, 24 липня, Фултон показав на вагах 139,5 фунта (63,27 кг), перевищивши договірний ліміт у 133 фунти одразу на 6,5 фунта. Варто зазначити, що за декілька днів до цього організатори вже йшли назустріч Стівену та підняли ліміт ваги з початкових 130 фунтів.

Американець визнав свою провину.

"Який сенс був летіти до Австралії, якби я не планував вкластися у вагу? Це моя провина, так, і я беру на себе відповідальність. Але я зробив все можливе. Коли я дійшов до 138 фунтів, то перестав пітніти. Я думав і вірив, що зможу зробити вагу", - заявив Фултон.

Бій Фултон – Вілсон мав пройти в Сіднеї в андеркарді вечора боксу, головною подією якого є протистояння Еррола Спенса-молодшого та Тіма Цзю.

Нагадаємо, напередодні ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) здобув перемогу в поєдинку проти 46-річного поляка Маріуша Ваха (39-14, 20 КО).