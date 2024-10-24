Воррен не вірить у реванш Дюбуа – Джошуа

Відомий промоутер Френк Воррен вважає, що бій-реванш між Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) не відбудеться.

Його слова передає Secondsout.

"Я не вірю, що коли справа дійде до цього, Джошуа ризикне взяти цей бій. Ні, після такого нокауту точно ні", – сказав Воррен.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.