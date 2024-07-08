Коли ненависть потрібно перетворювати у дію: фонд Усика підтримав Охматдит

Фонд українського чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика перерахував 1 млн гривень дитячій лікарні "Охматдит".

Про це йдеться в заяві фонду в Instagram.

"Коли ненависть немає меж, її потрібно перетворювати у дію! Сьогодні ворог завдав цинічного удару по НДСЛ "Охматдит". По місцю, де тисячі дітлахів отримували шанс на одужання.

Ми не можемо залишатися осторонь і тому вирішили переказати 1 000 000 грн на підтримку закладу та його маленьких пацієнтів", — йдеться в заяві.