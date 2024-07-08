Коли ненависть потрібно перетворювати у дію: фонд Усика підтримав Охматдит
Фонд українського чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика перерахував 1 млн гривень дитячій лікарні "Охматдит".
Про це йдеться в заяві фонду в Instagram.
"Коли ненависть немає меж, її потрібно перетворювати у дію! Сьогодні ворог завдав цинічного удару по НДСЛ "Охматдит". По місцю, де тисячі дітлахів отримували шанс на одужання.
Ми не можемо залишатися осторонь і тому вирішили переказати 1 000 000 грн на підтримку закладу та його маленьких пацієнтів", — йдеться в заяві.
Нагадаємо, кошти на відновлення закладу перерахувала УАФ та футбольний клуб Колос.
Раніше Ярослава Магучіх та гравці збірної України відреагували на терористичний удар Росії по території України. Також колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека в знак підтримки з'явився на пресконференції із прапором України.