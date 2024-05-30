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Мейвезер назвав найумілішого боксера легкої ваги

— 30 травня, 21:33
Мейвезер назвав найумілішого боксера легкої ваги

Колишній чемпіон Флойд Мейвезер вважає, що володар титулу WBC Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) є найумілішим бійцем легкого дивізіону, а чемпіон WBA Джервонта Девіс (29-0, 27 KO) — найкращим панчером.

Цитує Флойда журналіст Майкл Бенсон.

"Найсильнішим панчером у легкому дивізіоні, ймовірно, буде Джервонта Девіс, але найумілішим бійцем, безперечно, буде Шакур Стівенсон",сказав Мейвезер.

Нагадаємо, Джервонта свій наступний бій проведе 15 червня проти Френк Мартін, Шакур 6 липня вийде в ринг проти Артема Арутюняна.

Нещодавно Василь Ломаченко технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

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