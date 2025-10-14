Фаулер: Ломаченко – найкращий боксер-аматор усіх часів

Британський боксер Ентоні Фаулер (16-2, 12 КО) поділився своєю думкою про найкращого боксера-аматора. За словами Фаулера, ним є український чемпіон Василь Ломаченко.

Про це він написав у своєму акаунті в соцмережі X.

"Найкращий аматор усіх часів – Василь Ломаченко. Шкода, що його професійна кар’єра була не такою ж блискучою, але він усе одно переміг Хейні", – написав Фаулер у соцмережах.

Ломаченко – дворазовий олімпійський чемпіон (2008, 2012), триразовий чемпіон світу серед аматорів та шестиразовий чемпіон Європи. Його аматорський рекорд складає вражаючі 396 перемог при лише 1 поразці.

У професійному боксі Василь теж залишив яскравий слід. Він володів титулами у трьох вагових категоріях і провів ряд легендарних поєдинків, серед яких бої проти Ґарсії, Рігондо, Лопеса та Камбососа.

Раніше Ломаченка помітили на боксерському турнірі у Ізмаїлі.