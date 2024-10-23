Ф'юрі назвав переможця реваншу Дюбуа – Джошуа

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) не зможе перемогти володаря поясу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) у реванші.

Цитує Ф'юрі Seconds Out.

"Люди думали, що це шоу Ентоні Джошуа. Він збирається битися з цим чемпіоном світу і повалить його, а Дюбуа ніхто не поважав. Так не повинно бути. Я сказав, чому б вам не поважати ім’я цього чемпіона світу. Я не думаю, що Джошуа зможе виграти реванш. Я не думаю, що він погодиться на другий бій", – сказав Тайсон.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.