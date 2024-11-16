Це не дуже добре: Холіфілд оцінив поразку Тайсона в поєдинку з Полом

Колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд пояснив, чому 58-річний Майк Тайсон (50-7, 44 КО) не дуже добре виступив у бою з 27-річним блогером Джейком Полом (11-1, 7 КО).

Цитує Холіфілда Seconds Out.

"Це було не дуже добре. Можна сказати, що із ногою Тайсона щось не так. Він втратив рівновагу. Пол доволі хороший боєць", – заявив Холіфілд.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.