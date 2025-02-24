Джошуа: Так, Ф'юрі завершив кар'єру, але він може повернутися

Британський боксер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) вперше висловився щодо рішення його земляка Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) завершити професійну кар'єру.

Своїми думками колишній чемпіон світу поділився в інтерв'ю iFL TV.

"Циганський король" вирішив піти з боксу після того, як він зазнав другої поразки поспіль від Олександра Усика (23-0, 14 КО) в бою за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та IBO.

Джошуа, якого кілька років пов'язували з потенційним поєдинком з Ф'юрі, вважає, що Тайсон цілком може відновити кар'єру.

"Так, він завершив, він оголосив про це, тож так, завершив. Він завершив кар'єру з можливістю повернення? Так. Чи завершив він кар'єру? Так. Він збирається битися в наступному місяці, ні? Коротше кажучи, він може повернутися, але він завершив кар'єру", – сказав Джошуа.

Ей Джей також розповів, що чекає на нього у майбутньому.

"Більше бійок, це моє життя, це те, що я роблю. Зараз я сиджу на вулиці і спостерігаю, а потім одного дня повернуся. Прямо зараз я сиджу, як вболівальник, і спостерігаю за великими людьми в спорті, який я люблю".

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа разом з Олександром Усиком спостерігав за тим, як Джозеф Паркер нокаутував Мартіна Баколе в другому раунді бою за пояс тимчасового чемпіона світу за версією IBF.