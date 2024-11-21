Джервонта чекати не буде: промоутер висловився про зірваний бій Ломаченка

Американський промоутер Леонард Еллербі відреагував на те, що поки що не вдалося домовитися про бій Джервонти Девіса та Василя Ломаченка.

Його слова цитує FigthNews.

"Джервонта – воїн. Він є чемпіоном. Тож "Танк" не просто сидітиме і чекатиме. Якщо бій проти Ломаченка вистрілить, то вистрілить. Якщо ні, тоді шоу продовжується. Якщо чесно, я був певен, що цей поєдинок відбудеться, але шоу має тривати. Потрібно рухатися далі. Хто наступний? Хто ще отримає щасливий квиток та зустрінеться з Девісом?", – сказав Еллербі.

Нагадаємо, Ломаченко останній бій провів у травні, коли технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.