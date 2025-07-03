Є членом картелю Сіналоа: ексчемпіона світу з боксу Чавеса-молодшого заарештували в США

Колишнього чемпіона світу у середній вазі мексиканця Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО) заарештували після програного бою проти інфлюенсера-боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

Про це з посиланням на Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) повідомляє GiveMeSport.

Зазначається, що Чавеса заарештували агенти Імміграційної та митної служби (ICE) за незаконне перебування в США. Він в'їхав до країни з туристичною візою у серпні 2023 року. Термін її дії закінчився в лютому 2024-го, і незабаром боксер подав заяву на отримання грін-карти, але надав численні неправдиві відомості у заяві.

Невдовзі його мають депортувати у Мексику, де на Чавеса-молодшого був виданий ордер на арешт за участь в організованій злочинності та торгівлю вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

У доповіді Міністерства повідомляється, що боксер, як вважають, є членом картелю Сіналоа. Його дружина, громадянка США, також підозрюється у зв'язку з картелем через стосунки з сином покійного лідера Сіалоа Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана.

"Цей член картелю Сіналоа, на якого вже видано ордер на арешт за торгівлю зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, був заарештований Імміграційною службою. Шокує те, що попередня адміністрація позначила цього злочинного нелегала як загрозу громадській безпеці, але вирішила не надавати пріоритету його висилці та дозволила йому виїхати й повернутися в нашу країну", – заявила помічник міністра Тріша Маклафлін.

Нагадаємо, бій між Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим та Джейком Полом завершився перемогою блогера одноголосним рішенням суддів.