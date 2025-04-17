Відправить у нокаут: ексчемпіон – про реванш Усика з Дюбуа

Колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Белью вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) знову переможе Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це він сказав у коментарі Вet365

"Усик – найкращий суперважковаговик у світі. Він, мабуть, найкращий суперважковаговик нашої епохи, навколо цього більше немає ніяких суперечок. Він дивовижний у тому, що робить.

Дюбуа був приголомшливим. Я неодноразово скидав його з рахунків, але він повертався і доводив, що я помиляюся. Необхідно дати йому можливість, і в нього є шанси, але Усик уже один раз змусив його здатися. Так чому він не може змусити Дюбуа здатися ще раз?

Зараз Дюбуа перебуває на тій стадії кар'єри, коли він впорався з великими труднощами і став більш впевненим, ніж будь-коли. Але я думаю, що Усик зупинить його з 8-го по 12-й раунд", – розповів Белью.